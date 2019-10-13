Лондон, , 20:38 — REGNUM Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал о том, что владелец клуба «Челси» Роман Абрамович рассматривал вариант приобретения одного из российских клубов, об этом 13 октября сообщает издание FourFourTwo.

Роман Абрамович Marina Lystseva

«Роман хотел купить клуб в Москве, мы и агент Пини Захави провели там три дня. Я предложил купить «Динамо», так как у него была лучшая инфраструктура», — отметил Эрикссон в интервью изданию.

Позднее тренеру позвонил представитель Абрамовича и заявил, что у российского предпринимателя поменялись планы, поэтому он намерен приобрести один из клубов Лондона.

Выбирая между «Тоттенхэмом» и «Челси», Абрамович остановился на последнем, так как в нем, для достижения успеха, необходимо было поменять лишь пол команды, тогда как в «Тотенхэме» пришлось бы менять всю, отметил Эрикссон.

Напомним, после того, как Абрамович приобрел «Челси», клуб пять раз выигрывал в Английской премьер-лиге, трижды в Кубке английской лиги, в Лиге чемпионов и дважды в Лиге Европы.

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