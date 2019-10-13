Пермь, , 20:08 — REGNUM В домашнем матче, открывшим 11-ый сезон Единой лиги ВТБ, пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл команде «Енисей» из Красноярска со счетом 88:90. Об этом 13 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По результатам всех четырех четвертей БК «Енисей» лидировал с небольшим преимуществом в счете (24:22; 53:43; 72:65; 90:88). Особенно напряженная игра развернулась за четыре минуты до окончания матча, когда пермская команда, при помощи «6-го игрока» — болельщиков, пыталась вырваться вперед, четырежды сократив разрыв в счете до одного очка, в итоге, на второй минуте до завершения четверти пермским игрокам удалось счет сравнять. Однако, победа осталась за командой из Красноярска.

Во второй четверти матча игрок «Пармы» Марекс Мейерис получил травму головы (рассечение лба) и вынужден был удалиться на скамейку запасных.

На открытии 11-го сезона лиги ВТБ в Перми присутствовал губернатор региона Максим Решетников и олимпийская чемпионка по баскетболу Светлана Антипина. Также, болельщикам перед началом игры был представлен новый член тренерского штаба — робот. Это был первый домашний матч с участием робота-тренера Promobot, который выполнял на матче функции ассистента главного тренера БК «Парма» Казиса Максвитиса.

Напомним, пермский баскетбольный клуб «Парма» находится на последней, 13 строчке, турнирной таблицы. В связи с этим руководством клуба было принято решение о заключении соглашения с российской компанией Promobot, создавшей робота-тренера, который должен присутствовать на всех домашних играх команды. В его задачи входит обработка статистических показателей матча и баскетболистов, выработка предложений тренеру по улучшению игры: подбор эффективных комбинаций, оптимальных сочетаний игроков и замен.

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