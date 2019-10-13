Москва, , 18:35 — REGNUM Российская сборная по футболу объявила стартовый состав на матч отборочного турнира Чемпионата Европы — 2020 против Кипра. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1183399136260964352

Напомним, матч пройдет сегодня, 13 октября, в 17:00 мск в Никосии.

Сборная России занимает второе место в группе I, в активе команды 18 очков после семи матчей. Лидирует сборная Бельгии с 21 очком. Команда Кипра — третья с 10 очками. Далее идут Казахстан (7 очков), Шотландия (6) и Сан-Марино (0).

В четверг, 10 октября, Россия в рамках отбора к Евро разгромила в Москве сборную Шотландии со счетом 4:0.

Читайте также: Сборная России разгромила шотландцев в отборочном матче Евро-2020