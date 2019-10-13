Брюссель, 13 октября 2019, 18:23 — REGNUM 13 октября в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» между национальными сборными Казахстана и Бельгии был разыгран матч 8-го тура группы I квалификаций на Чемпионат Европы 2020. Игра завершилась уверенной победой «красных дьяволов».
Гол форварда «Челси» Миши Батшуайи на 21-й минуте матча стал для футболиста 4-м на турнире и 16-м карьере за взрослую сборную.
Бельгия одержала восьмую победу подряд, набрала 24 очка и укрепилась на первом месте в группе I. Казахстан с 7-ю баллами остался на 4-й позиции.
Статистика матча (Казахстан/Бельгия)
Удары 5/8
Удары в створ ½
Владение 32%/68%
Нарушения 12/11
Угловые 1/3
Составы команд на матч:
Казахстан: Непогодов, Малый, Марочкин, Керимжанов, Абикен, Жуков, Шомко, Бейсебеков, Исламхан, Суюмбаев, Федин.
Запас: Покатилов, Дмитренко, Хижниченко, Тагыберген, Вороговский (↑ 61), Жангылышбай (↑ 84), Перцух (↑ 71), Мирошниченко, Шатский.
Главный тренер: Михал Билек.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Прает, Азар, Витсель, Азар, Мертенс, Батшуайи.
Запас: Мехеле (↑ 90), Ванакен, Версхарен, Бентеке (↑ 78), Карраско (↑ 78), Теункенс, Селс, Ориги, Янузай, Бойата, Кастань, Шадли.
Главный тренер: Роберто Мартинес.
Желтые карточки: Батшуайи — 11, Жуков — 35, Малый — 57, Витсель — 82, Абикен — 90.
Забитые мячи: Миши Батшуайи (Деннис Прает) 21 — 0:1, Томас Менье (Эден Азар) 53 — 0:2.