Берлин, , 15:58 — REGNUM Российский гимнаст Никита Нагорный стал победителем соревнований в опорном прыжке на чемпионате мира (ЧМ) по спортивной гимнастике, проходящем в Штутгарте.

Победный результат Нагорного составил 14,966 балла. Второе место занял ещё один российский гимнаст — Артур Далалоян с результатом 14,933 балла. На третьем месте представитель Украины Игорь Радвилов, набравший 14,749 балла.

Отметим, Никита Нагорный является серебряным медалистом Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях. Также на его счету три золотые медали, завоеванные им в текущем чемпионате мира — командная, в многоборье и опорный прыжок. Артур Далалоян, в свою очередь, является трехкратным чемпионом мира, кроме этого, на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медали на мировых первенствах.

Также отметим, сборная России после этих двух медалей вышла на первое место в общекомандном зачете с 3 золотыми, 3 серебряными и 1 бронзовой наградой. На втором месте сборная США — 3 золотые и по одной серебряной и бронзовой медали, на третьем — сборная Великобритании, в активе которой по одной медали всех трех степеней достоинства.