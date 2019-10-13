Тяньцзинь, Китай, , 15:46 — REGNUM Шведская теннисистка Ребекка Петерсон обыграла представительницу Британии Хизер Уотсон в финальном матче теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходившего в Тяньцзине.

Шведка переиграла британскую теннисистку в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 37 минут. За это время Петерсон, занимающая 59-ю строчку рейтинга WTA, ни разу не подала навылет и не ошиблась при подаче и смогла реализовать 4 из 10 возможных брейк-пойнтов. Её оппонентка, являющаяся 125-й ракеткой мира, 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейка.

Счет личных встреч спортсменок стал 2−0 в пользу шведской теннисистки.

Отметим, это второй выигрыш Ребекки Петерсон в нынешнем сезоне и за победу на турнире в Тяньцзине он получит $111 тысяч призовых и 280 рейтинговых очков.