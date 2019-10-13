Москва, , 15:44 — REGNUM Футбольный московской клуб ЦСКА интересуется возможностью приобретения сербского хавбека стамбульского клуба «Бешикташ» Адема Ляйича. Об этом 13 октября сообщает Fanatik.

По данным источника, московский клуб может попытаться приобрести в свой состав 28-летнего футболиста уже во время ближайшего зимнего трансферного окна.

Отметим, Адем Ляйич перешёл в «Бешикташ» из команды «Торино» в августе 2018 года на правах аренды, а летом нынешнего года был приобретён турецким клубом за €6,5 млн. В текущем сезоне сыграл за свой новый клуб в 8 матчах и отметился в них 2 голами и 3 голевыми передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2022 года.