Мюнхен, Германия, , 15:03 — REGNUM Четырёхкратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Свен Крамер из Нидерландов попал под колеса автомобиля во время спортивных сборов в Инцелле (Германия). Об этом 13 октября сообщил сам спортсмен в своем Instagram.

«По дороге на каток в Инцелле меня сбила машина на низкой скорости», — написал в своём сообщении спортсмен.

Также он рассказал, что в результате инцидента у него пострадало колено и что в настоящее время он направляется домой чтобы пройти дальнейшее медицинское обследование.

«Надо подождать и посмотреть, какие могут быть последствия перед стартом нового сезона», — заключил Крамер.

Отметим, Свен Крамер также является девятикратным чемпионом мира в классическом многоборье (рекорд среди мужчин), двадцатикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях (рекорд среди мужчин и женщин) и десятикратный чемпионом Европы в классическом многоборье (также рекорд среди мужчин).