Манчестер, Великобритания, , 14:57 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» собирается усиливать свою атакующую линию во время зимнего трансферного окна. Об этом 13 октября сообщает The Telegraph.

По данным источника, в связи с этим манчестерский клуб заинтересовался польским нападающим команды «Милан» Кшиштофом Пёнтеком, за которого намерен предложить €40 млн. При этом отмечается, что в «Милане» вряд ли станут продавать игрока за такую сумму и потребуют, как минимум на €10 млн больше.

Отметим, Кшиштоф Пёнтек выступает за «Милан» с начала текущего года и в нынешнем сезоне провел 7 матчей в итальянской Серии А, отметившись в них 2 голами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.