Казань, , 14:41 — REGNUM Заявка Татарии на проведение матча Суперкубка УЕФА в Казани в 2023 году сформирована и поддержана. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков в ходе визита в Казань.

По его словам, в настоящее время ведется работа в рамках поддержки заявки федеральными гарантиями. Несмотря на то, что это только один матч, его проведение требует специального подхода и подготовки, отметил глава ведомства.

«Очень хотим вместе с РФС провести Суперкубок здесь. Главное — подготовить федеральные гарантии. В течение двух недель мы все подпишем, оргкомитет передаст все УЕФА», — цитирует министра «Бизнес-online».

Как сообщало ИА REGNUM, проведение матча Суперкубка в Казани осуждалось ранее на встрече главы Татарии Рустама Минниханова с президентом УЕФА Александером Чеферином 14 августа в Стамбуле, где проходил матч за Суперкубок между «Ливерпулем» и «Челси».

Вместе с Казанью на проведение матча Суперкубка претендуют Минск (Белоруссия), Хельсинки (Финляндия), Белфаст (Северная Ирландия) и Тирана (Албания).