Чикаго, США, , 14:52 — REGNUM Американский боксер Патрик Дэй оказался в коме после перенесённого им нокаута в бою со своим соотечественником Чарльзом Конвэллом, который прошел в рамках вечера профессионального бокса в Чикаго. Об этом 13 октября сообщает Boxingscene.

Конвелл дважды отправлял своего оппонента в нокдаун — в четвертом и восьмом раунде боя, а в десятом точным ударом в челюсть снова отправил его на настил ринга. В результате Патрик Дэй оказался в глубоком нокауте и рефери вызвал медиков. Находящегося без сознания боксёра вынесли с ринга на носилках.

Позднее Дэй был доставлен в больницу и в настоящее время находится в коме. При этом не уточняется, впал ли спортсмен в неё сам или это медикаментозная кома. Врачи проводят ему операцию на мозге.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боксер Дмитрий Бивол на этом же вечере профессионального бокса в Чикаго провел удачную защиту своего титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг, победив доминиканского спортсмена Ленина Кастильо.