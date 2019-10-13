Улан-Удэ, , 14:38 — REGNUM Представительница России Земфира Магомдалиева не оставила шансов сопернице в финале чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ. В весовой категории до 81 кг ей противостояла Элиф Гунери из Турции.

Однако серьёзного сопротивления оказать соперница не смогла — в ходе боя судья два раза отсчитал ей нокдаун. В результате победа российской спортсменке была присуждена единогласным решением судей. Таким образом, Земфира Магомедалиева становится чемпионкой мира.

Напомним, это уже третье золото в копилке сборной России. Как сообщало ИА REGNUM, ранее золотые медали завоевали Екатерина Пальцева в весовой категории до 48 кг и Лилия Аетбаева (51 кг). Людмила Воронцова уступила в финальном поединке спортсменке из Филиппин и стала серебряным призёром.

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