Токио, , 15:14 — REGNUM Команда автогонок серии «Формула-1» «Мерседес» после победы своего финского пилота Валттери Боттаса на Гран-при Японии и финиша его партнера по команде британца Льюиса Хэмилтона третьим, в шестой раз подряд стала обладателем Кубка конструкторов.

Балид Формулы 1 компании Мерседес slitz

Как сообщает «Чемпионат», по итогам семнадцати этапов немецкая команда набрала 611 очков при том, что у ближайшего преследователя — итальянской команды «Феррари», в активе 435 очков. В результате «Мерседес» стал фактически недосягаем для конкурентов.

Также в зачете пилотов лидирует британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон с 338 очками и его партнер по команде — финн Валттери Боттасс 274 очками ещё сохраняет теоретические шансы завоевать чемпионский титул.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пилот команды автогонок серии «Формула-1» «Феррари» Шарль Леклер из Монако был оштрафован на 15 секунд по итогам Гран-при Японии и потерял из-за этого свою шестую позицию в общем зачете.