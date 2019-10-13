Токио, , 14:37 — REGNUM Пилот команды автогонок серии «Формула-1» из Монако Шарль Леклер получил штраф на 15 секунд по итогам гонки Гран-при Японии. Об этом 13 октября сообщает autosport.com.

5 секунд штрафа гонщик получил за столкновение с бельгийским пилотом команды «Ред Булл» Максом Ферстпапеном, из-за чего от его болида полетели обломки, которые попали в машину британского пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона и повредили последнему боковое зеркало.

Ещё 10 секунд штрафа гонщик из Монако получил за то, что команда «Феррари» оставила его с машиной на трассе, хотя от директора гонок было получено указание отправить болид пилота на пит-стоп из-за повреждения, в результате которого от него отваливались обломки.

Из-за полученного штрафного времени Леклер потерял шестое место в итоговом протоколе, став седьмым, и также получил два очка штрафа в свою гоночную лицензию.