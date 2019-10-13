Улан-Удэ, , 13:43 — REGNUM Людмила Воронцова стала серебряной призёркой чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ. В финале в весовой категории до 57 кг ей противостояла Нести Петесио из Филиппин.

Людмила Воронцова стала серебряным призёром ЧМ-2019 Федерация бокса России rusboxing.ru

Спортсменки показали примерно равный бой, однако судьи раздельным решением (3:2) отдали победу филиппинке.

По мнению старшего тренера женской сборной России по боксу Бадмы Бадмаева, решение судей было несправедливым.

«Людмила все три раунда вела. Она была точнее, быстрее и владела инициативой. Я не знаю, чем вызвано такое решение судей. Мы ошарашены. Думаю, что и для Людмилы, и для нас эта медаль не является хорошим результатом. Нам нужно было только золото», — цитирует тренера Федерация бокса России.

Напомним, в копилке сборной России уже есть два золота. Как сообщало ИА REGNUM, сегодня победы в финальных поединках одержали Екатерина Пальцева в весе до 48 кг и Лилия Аетбаева (51 кг).

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