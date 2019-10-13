Шанхай, Китай, , 13:22 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Германии Александра Зверева в финальном матче теннисного турнира серии «Мастерс», проходившего в Шанхае.

Даниил Медведев (сс) Dacoucou

Российский спортсмен уверенно обыграл немца в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

Соперники провели на корте 1 час 13 минут. За это врем Даниил Медведев, являющийся четвёртой ракеткой мира, 4 раза подал навылет, дважды ошибся при подаче и смог реализовать 4 брейк-пойнта. Его оппонент, занимающий шестую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), за этот же временной промежуток подал навылет 7 раз, допустил 3 двойные ошибки и смог реализовать один брейк.

По итогам встречи счет личных встреч теннисистов 4−1 в пользу немецкого спортсмена.

Отметим, победа на турнире в Шанхае стала четвёртой для Даниила Медведева в нынешнем сезоне, за неё спортсмен получит $1,374 млн призовых и 1000 рейтинговых очков.