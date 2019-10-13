Пекин, , 13:15 — REGNUM Хоккейный ярославский клуб «Локомотив» уверенно обыграл пекинскую команду «Куньлунь Ред Стар» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась на льду «Шоуган-арены» в Пекине и закончилась в пользу гостей со счетом 6:3.

В составе «Локомотива» голы на счету Дениса Алексеева (14-я минута), канадского форварда команды Тая Рэтти (24-я), оформившего в матче дубль Павла Кудрявцева (24-я, 44-я), Даниила Мисюля (29-я) и чешского защитника клуба Якуба Накладала (36-я).

У их оппонентов голами отметились канадский форвард Жильбер Брюле (25-я), канадский защитник Тревор Мёрфи (29-я) и Брэндон Ип (52-я).

Отметим, по итогам матча ярославский «Локомотив» набрал 14 очков и находится на десятом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» имеет 15 очков в активе и находится на девятом месте Восточной конференции.