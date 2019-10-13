Денвер, США, , 12:56 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» переиграл в овертайме команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Пепси-центр» в Денвере и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

В составе победителей голы на счету Назема Кадри (47-я минута в меньшинстве) и Тайсона Джоста (49-я), победный гол в овертайме забил Андре Бураковски.

У их оппонентов отличились Михаэль Грабнер (50-я) и Ник Шальцман (57-я).

Отметим, это четвертая подряд победа «Колорадо» в четырех матчах нового сезона. Для «Аризоны» данное поражение стало третьим в четырех матчах.