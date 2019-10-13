Сент-Пол, США, , 12:53 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл хоккеистов «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра состоялась на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-поле и закончилась победой гостей со счетом 7:4.

В составе победителей голами отличились Патрик Хёрнквист (15-я минута в меньшинстве), Синди Кросби (24-я), Адам Джонсон (32-я), Крис Летанг (33-я), Джозеф Бландизи (34-я), Джей Гюнцель (51-я в меньшинстве) и Сэм Лафферти (59-я в пустые ворота.

У их оппонентов отличились Джейсон Цукер (24-я в большинстве), Джаред Сперджен (37-я), Брэд Хант (56-я) и Люк Канин (56-я).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не принимал участия в игре из-за травмы.

Отметим, это третья победа «Питтсбурга» в пяти матчах нового сезона НХЛ и четвёртое подряд поражение в четырех встречах для «Миннесоты».