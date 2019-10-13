Тампа, США, 13 октября 2019, 12:01 — REGNUM Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
Полька выглядела в бою увереннее и по итогам всех заявленных пяти раундов одержала победу единогласным решением судей со счетом 50:45, 50:45, 49:46.
Отметим, это шестнадцатая победа в активе Йоанны Енджейчик при трех поражениях. Для Уотерсон данный проигрыш стал седьмым при 17 выигрышах.