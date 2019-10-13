Токио, , 11:56 — REGNUM Результаты гонки автогонок серии «Формула-1» Гран-при Японии были подведены по 52 кругу пройденной дистанции, а не по 53-ему, которые фактически прошли пилоты, из-за ошибки системы.

Как сообщает «Чемпионат», электронная система хронометража гонки выдала сигнал об её окончании ещё до того момент как лидер — финский пилот «Мерседеса» Валлтери Боттас, пересек финишную черту 53-го круга.

В результате мексиканский пилот команды «Рэйсинг пойнт» Серхио Перес, который попал в аварию на финальном круге, смог сохранить свое девятое место, набрав 2 очка. Немецкий гонщик команды «Рено» Нико Хюлькенберг спустился на десятую строчку и вытеснил из очковой зоны коллегу Переса по команде канадца Лэнса Стролла.

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят также спустился из-за этого сбоя на двенадцатое место.