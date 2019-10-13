Чикаго, США, , 11:15 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» переиграл в овертайме хоккеистов «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч Виннипег Джетс и Чикаго Блэкхоукс Nhl.com

Игра проходила на льду «Юнайтед-центра» в Чикаго и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2.

Победа «Виннипега» получилась волевой, так как команде пришлось отыгрываться ос счета 2:0.

В составе победителей голы на счету шведского форварда команды Николая Элерса (28-я в большинстве) и Эндрю Коппа (52-я). Победный гол в овертайме забил Марк Шайфли.

У их оппонентов отличились Брэндон Саад (5-я в меньшинстве) и Брэд Сибирук (13-я в большинстве).

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провел на льду 17 минут 49 секунд и не отметился за это время никакими результативными действиями.

Отметим, это третье подряд поражение «Чикаго» в трех матчах нового сезона. Для «Виннипега» эта победа стала четвертой в шести играх.