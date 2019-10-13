Бостон, США, , 11:08 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение с нулевым счетом от команды «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра прошла на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

Счет в матче уже на 4-й минуте открыл форвард хозяев Брэд Маршан, а затем его одноклубники — шведский форвард Юаким Нордстрём (12-я) и нападающий Патрис Бержерон (40-я в большинстве) ещё дважды поразили ворота соперника шайбами, так и оставшимися без ответа.

Российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев не отметился в матче результативными действиями за 14 минут 53 секунды времени на льду.

Отметим, это пятое подряд поражение для «Нью-Джерси» в пяти матчах нового сезона. Для «Бостона» данная победа стала четвертой в пяти играх.