Парадайс, США, , 10:31 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» разгромил хоккеистов «Калгари Флеймз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч Вегас Голден Найтс и Калгари Флеймз Nhl.com

Игра состоялась на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась в пользу хозяев со счетом 6:2.

Голами в составе победителей отметились чешский форвард «Вегаса» Томаш Носек (4-я миунта), Марк Стоун (27-я), Уильям Каррье (29-я), Пол Штястны (38-я), Райан Ривз (45-я) и Коди Гласс (58-я). Российский форвард «Вегаса» Валентин Зыков записал на свой счет одну результативную передачу.

У их оппонентов отличились Расмус Адерссон и Джони Годро (обе — 25-я).

Отметим, это третья победа «Вегаса» в пяти матчах нынешнего сезона. Для «Калгари» данное поражение стало третьим в сезоне.