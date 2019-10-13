Лас-Вегас, США, , 09:41 — REGNUM Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз едва не стал участником драки с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе американец Энтони Петтисом на турнире Профессиональной бойцовской лиги (PFL) 7, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 13 октября сообщает портал LowKickMMA.com.

Во время турнира PFL 7 Али Абдельазиз вступил с словесную перепалку с менеджером Энтони Петтиса Абрахамом Кавой, которая закончилась тем, что Абдельазиз нанес пощёчину Каве. После этого в ситуацию решил вмешаться, вступившись за своего менеджера, сам Петтис, лично присутствовавший на турнире, однако в итоге прибывшая сюда полиция разняла участников конфликта.

Отметим, египтянин Али Абдельазиз кроме российского бойца Хабиба Нурмагомедова также ведёт дела обладателя пояса чемпиона UFC в полусреднем весе Камара Усмана.