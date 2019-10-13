Токио, , 09:28 — REGNUM Немецкий пилот команды автогонок серии «Формула — 1» Себастьян Феттель стал лучшим в квалификационных заездах Гран-при Японии.

Его лучшее время прохождения круга составило 1 минуту 27,064 секунды и второй его старт с полу-позиции в нынешнем сезоне.

Второе место на старте займет его коллега по команде Шарль Леклер из Монако, чьё отставание от лидера составило 0,189 секунды. Третьим стал финский пилот команды «Мерседес» Валтери Ботас, отставший от первого времени на +0,229 секунды.

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят стартует с четырнадцатой позиции.

Также зачетное время не смогли показать польский пилот «Уильямса» Роберт Кубица и датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен, оба попавшие в аварию.

Напомним, квалификационные заезды были перенесены с 12 на 13 октября из-за тайфуна «Хагибис».