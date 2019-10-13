Милан, Италия, 13 октября 2019, 08:48 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков в полутяжелой весовой категории одержал верх над бразильцем Рафаэлем Карвальей на турнире Bellator 230, проходившем в Милане.
Немков победил досрочно во втором раунде, когда он провел своем оппоненту удушающий прием, чем принудил его капитулировать.
Отметим, это победа стала одиннадцатой для 27-летнего Вадима Немкова при двух поражениях, боец выступает за команду Федора Емельяненко Fedor Team. Для 33-летнего Рафаэля Карвальи данное поражение стало четвертым при 16 победах.