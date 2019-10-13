Даллас, США, , 08:43 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра проходила на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.

Счет в матче открыл нападающий гостей Том Уилсон, отличившийся в меньшинстве на 4-й минуте. За этим последовали ещё две шайбы в исполнении хоккеистов «Вашингтона» — защитника Джона Карлсона (28-я) и российского форварда Евгения Кузнецова (44-я). На 48-й минуте чешский нападающий «Далласа» Радек Факса смог отыграть одну шайбу, а на 60-й российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отправил четвертую шайбу в пустые ворота хозяев и этим поставил в матче точку.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и российский форвард «Далласа» Александр Радулов не отметились в матче результативными действиями. В воротах команды стояли российские голкиперы — у «Вашингтона» Илья Самсонов, у «Далласа» — Антон Худобин.

Отметим, ранее, 9 октября, «Вашингтон» уступил «Далласу» в домашнем матче со счетом 3:4.