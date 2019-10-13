Вадуц, , 08:02 — REGNUM 12 октября в Вадуце на стадионе «Рейнпарк Штадион» был разыгран матч 7-го тура группы J квалификаций на Чемпионат Европы-2020 между национальными сборными Лихтенштейна и Армении. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Армения с 10-ю очками по итогам 7-го тура опустилась на 4-ю позицию, пропустив вперед сборную Боснии и Герцеговины. Лихтенштейн, набрав 2 очка, остался на последнем месте.

Статистика матча (Лихтенштейн/Армения)

Удары 4/12

Удары в створ 2/6

Процент владения 42%/58%

Поданные угловые 1/5

Нарушения 11/13

Составы команд на матч:

Лихтенштейн: Бюхель, Гопель, Кауфманн, Малин, Бюхель, Майер, Хаслер, Полверино, Рехштайнер, Саланович, Губзер.

Запас: Брандле, Хофер, Кардесоглу, Зеле (↑ 83), Фрик, Фрик (↑ 67), Майер, Йылдыз (↑ 70), Эберле, Фроммельт, Вольфингер, Ло Руссо.

Главный тренер: Хельги Колвидссон.

Армения: Хайрапетян, Ароян, Оганесян, Ишханян, Амбарцумян, Пиццелли, Казарян, Овспеян, Барсегян, Карапетян, Адамян.

Запас: Бегларян, Калисир, Восканян, Малакян (↑ 60), Арарат, Аветисян, Бабаян, Авагян, Варданян, Едигарян, Миранян (↑ 83), Озбилиз (↑ 85).

Главный тренер: Армен Гюльбудагянц.

Желтые карточки: Саланович — 10, Ароян — 30, Оганесян — 48, Овсепян — 53, Хаслер — 90.

Забитые мячи: Тигран Барсегян (Геворг Казарян) 19 — 0:1, Яник Фрик (Деннис Саланович) 72 — 1:1.