Мадрид, , 08:01 — REGNUM 12 октября в Осло на стадионе «Уллевол» был разыгран матч 7-го тура группы F квалификаций на Чемпионат Европы-2020 между национальными сборными Норвегии и Испании. Противостояние завершилось паритетом сторон со счетом 1:1.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.81 стал опорный полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес, забивший единственный мяч «красной фурии», выигравший 3 верховые дуэли и совершивший 3 отбора. Точность передач футболиста составил 91%. В составе хозяев выделился Мартин Эдегор (7.55) с 4-мя успешными обводками и 5-ю поданными угловыми.

Норвегия, набрав 10 очков, расположилась на 4-й позиции. Испания с 19-ю баллами укрепилась на первом месте в турнирной таблицы группы.

Статистика матча (Норвегия/Испания)

Удары 9/13

Удары в створ ¾

Процент владения 45%/55%

Поданные угловые 6/3

Нарушения 4/7

WhoScored 6.67/6.54

Составы команд на матч:

Норвегия: Ярштейн, Алеэсами, Айер, Нортвейт, Элабделлау, Юхансен, Берге, Сельнэс, Херниксен, Эдегор, Кинг.

Запас: Ростед, Ховланд (↑ 30), Серлот (↑ 63), Эльюнусси, Эльюнусси, Нюланд, Мидтше, Свенссон, Мелинг, Йонсен (↑ 83), Россбах, Норманн.

Главный тренер: Ларс Лагербек.

Испания: Аррисабалага, Альбиоль, Бернат, Рамос, Навас, Бускетс, Сауль, Руис, Себальос, Оярасабаль, Родриго.

Запас: Де Хеа, Карвахаль, Мартинес (↑ 88), Сарабия, Морено, Алькасер, Альберто, Льоренте, Родри (↑ 78), Регульон, Касорла (↑ 64), Лопес.

Главный тренер: Роберт Морено.

Бригада арбитров: Майкл Оливер | Стюарт Берт | Саймон Беннет.

Желтые карточки: Родриго — 35, Кинг — 42, Бускетс — 61, Рамос — 81, Руис — 82, Аррисабалага — 90+3.

Забитые мячи: Сауль Ньигес (Серхио Бускетс) 47 — 0:1, Жошуа Кинг (пенальти) 90+3 — 1:1.