Рим, , 08:01 — REGNUM 12 октября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч 7-го тура группы J квалификаций на Чемпионат Европы-2020 между национальными сборными Италии и Греции. Противостояние завершилось победой «скудра адзурры».

Италия одержала седьмую победу в семи последних матчах, набрала 21 очко и вышла на Евро-2020, так как от третьего места их разделяет 11 очков за три тура до конца квалификаций. Греция с 5-ю баллами расположилась на 5-й позиции.

Статистика матча (Италия/Греция)

Удары 17/7

Удары в створ 4/2

Процент владения 72%/28%

Поданные угловые 8/4

Нарушения 9/11

Составы команд на матч:

Италия: Доннарумма, Д’Амброзио, Спинаццола, Ачерби, Бонуччи, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Барелла, Кьеза, Иммобиле.

Запас: Сиригу, Бираги, Кристанте, Иццо, Белотти (↑ 79), Грифо, Мерет, Романьоли, Заниоло (↑ 87), Бернандески (↑ 39), Эль-Шаарави, Манчини.

Главный тренер: Роберто Манчини.

Греция: Пасхалакис, Бакакис, Стафилидис, Сиовас, Хацидьякос, Бухалакис, Зека, Кулурис, Лимниос, Курбелис, Бакасетас.

Запас: Влаходимос, Ламбропулос, Сиопис, Фетфацидис, Донис (↑ 67), Диоудис, Галанопулос, Павлидис, Врусаи, Манталос (↑ 79), Яннулис (↑ 75), Кутрис.

Главный тренер: Джон Ван «т Схип.

Бригада арбитров: Сергей Карасев | Игорь Демешко | Максим Гаврилин.

Желтые карточки: Хацидьякос — 14, Кулурис — 27, Бухалакис — 62.

Забитые мячи: Жоржиньо (пенальти) 63 — 1:0, Федерико Бернандески (Леонардо Бонуччи) 78 — 2:0.