Валлетта, , 08:00 — REGNUM 12 октября в Валетте на «Национальном стадионе» был разыгран матч 7-го тура группы F квалификаций на Чемпионат Европы-2020 между национальными сборными Мальты и Швеции. Противостояние завершилось викторией «викингов».

Швеция набрала 14 очков и поднялась на второе место, обойдя Румынию (13 очков). Мальта с 3-мя баллами осталась на предпоследнем месте.

Статистика матча (Мальта/Швеция)

Удары 10/22

Удары в створ 2/9

Процент владения 42%/58%

Поданные угловые 3/7

Нарушения 10/17

Составы команд на матч:

Мальта: Бонелло, Аджиус, Шоу, Церафа, Мускат, Мбонг, Мускат, Велла, Гамбин, Нвоко, Эффьонг.

Запас: Каруана (↑ 66), Апап, Борг, Грек, Фенек (↑ 68), Мифсуд (↑ 75), Хогг, Микаллеф, Шаберно, Мускат, Писани, Каруана.

Главный тренер: Рэй Фарруджия.

Швеция: Ульссен, Лустиг, Гранквист, Бенгтссон, Даниелссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Ольссон, Берг, Куайсон.

Запас: Танкович, Франссон, Гвидетти, Йонссон, Свенссон (↑ 64), Хеландер, Исак (↑ 71), Крафт, Гальоло, Андерссон (↑ 79), Сема, Нордфельдт.

Главный тренер: Янне Андерссон.

Бригада арбитров: Сергей Иванов | Роман Усачев | Валерий Данченко.

Желтые карточки: Шоу — 39, Мускат — 47, Мбонг — 57, Куайсон — 62.

Забитые мячи: Маркус Даниелссон Пьер Бенгтссон) 11 — 0:1, Себастиан Ларссон (пенальти) 58 — 0:2, Андрей Аджиус (автогол) 66 — 0:3, Себастиан Ларссон (пенальти) 71 — 0:4.