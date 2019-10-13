Копенгаген, , 07:56 — REGNUM 112 октября в Копенгагене на стадионе клуба «Копенгаген» «Паркен» был разыгран матч 7-го тура группы D квалификаций на Чемпионат Европы-2020 между национальными сборными Дании и Швейцарии. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Дания набрала 12 очков и возглавила таблицу группы D, обойдя Ирландию. Швейцария с 8-ю баллами расположилась на 3-м месте.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.59 стал атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, отдавший голевую передачу, совершивший 1 успешную обводку и подавший 6 корнеров. Точность передач игрока составила 84%.

Статистика матча (Дания/Швейцария)

Удары 13/8

Удары в створ 3/5

Процент владения 43%/57%

Поданные угловые 6/3

Нарушения 8/11

WhoScored 6.85/6.32

Составы команд на матч:

Дания: Шмейхель, Кьер, Кистенсен, Далсгор, Ларсен, Эриксен, Делейни, Шене, Брэйтуэйт, Поульсен, Корнелиус.

Запас: Анкерсен (↑ 79), Андерсен, Биллинг, Сков, Гиткьяер, Долберг, Йоргенсен (↑ 87), Лерагер, Хансен, Васс, Реннов, Хейбьерг (↑ 65).

Главный тренер: Оге Харейде.

Швейцария: Цоммер, Эльведи, Аканджи, Шер, Лихштайнер, Джака, Родригес, Закариа, Мехмеди, Эмболо, Сеферович.

Запас: Мбабу (↑ 68), Ланг, Фройлер (↑ 83), Штеффен, Мвого, Кюмарт, Соу, Гавранович, Дрмич (↑ 87), Фернандеш, Омлин, Бенито.

Главный тренер: Владимир Петкович.

Бригада арбитров: Алексей Кульбаков | Дмитрий Жук | Олег Маслянко.

Желтые карточки: Лихштайнер — 2, Поульсен — 6, Закариа — 36, Родригес — 76, Далсгор — 90.

Забитые мячи: Юссуф Поульсен (Кристиан Эриксен) 84 — 1:0.