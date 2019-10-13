Осло, , 08:39 — REGNUM Сборная Испании по футболу упустила победу над командой Норвегии на последних минутах матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Игра состоялась на поле стадиона «Уллевол» в Осло и закончилась с ничейным счётом 1:1.

Счет в матче открыл на 47-й минуте испанский хавбек Сауль. И только в компенсированное время матча, на 90+4-й минуте, норвежцы сравняли счёт усилиями форварда Джошуа Кинга, который удачно реализовал пенальти, назначенный в ворота сборной Испании.

Отметим, это первая встреча без выигрыша для сборной Испании в семи турах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.