Рим, , 07:54 — REGNUM Сборная Италии по футболу уверенно обыграла команду Греции в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Игра проходила на поле римского стадиона «Олимпико» и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл хавбек сборной Италии Жоржиньо, удачно реализовавший пенальти на 63-й минуте. На 78-й минуте нападающий хозяев Федерико Бернардески удвоил счет и преимущество своей команды.

Отметим, благодаря этой победе сборная Италии обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, одержав семь побед в семи матчах и набрав 21 очко.