Детройт, США, , 07:47 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» обыграл хоккеистов «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра состоялась на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.

В составе «Торонто» забили Ник Шор (10-я минута), российский форвард команды Илья Михеев (40-я), Александр Керфут (50-я), Джейк Маззин (54-я) и Тревор Мур (58-я в пустые ворота). Также российский хоккеист записал на свой счет одну результативную передачу.

У «Детройта» голами отметились шведский форвард Якоб Де ла Роз (4-я) и Даррен Хелм (50-я).

Отметим, в следующем матче «Торонто» сойдется в противостоянии с командой «Миннесота Уайлд» 16 октября. «Детройт» в этот же день сыграет с клубом «Ванкувер Кэнакс».