Роли, США, , 07:24 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» переиграл команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра проходила на льду «Пи-Эн-Си-арены» в Роли и закончилась победой гостей со счетом 3:2.

У победителей отличились финский защитник «Коламбуса» Маркус Нутиваара (11-я минута), датский форвард команды Овер Бьёркстранд (24-я) и Пьер-Люк Дюбуа (42-я).

В составе хозяев голы забили финский нападающий «Каролины» Эрик Хаула (11-я) и Даги Хэмилтон (23-я).

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 19 минут 50 секунд игрового времени, заработал за это время удаление и не отметился никакими результативными действиями. Российский защитник «Коламбуса» Вячеслав Гавриков также за 14 минут 38 секунд на льду ни заработал очков.

Отметим, это первое поражение «Каролины» с начала сезона, до этого клуб одержал пять подряд побед.