Вена, , 04:05 — REGNUM Олимпийский чемпион из Кении атлет Элиут Кипчог впервые в мире пробежал марафонскую дистанцию менее чем за два часа, сообщает 12 октября Fox News.

Проходившая по столице Австрии Вене дистанция в 42 км и 195 метров впервые была преодолена за 1 час 59 минут и 40 секунд.

«Это был лучший момент в моей жизни», — заявил журналистам Кипчог, пояснив также, что потратил на подготовку к забегу четыре месяца. «Давление было очень сильным на мои плечи. Мне позвонил президент Кении. Сегодня я самый счастливый человек», — восклицает кениец.

Напомним, кроме классических марафонских и полумарафонских дистаций существуют еще так называемые ультрамарафоны, или бег на сверхмарафонские дистанции, в которых спортсмены состязаются в беге на время или неопределенную дистанцию. Наиболее популярным сверхмарафоном является суточный бег.