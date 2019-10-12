Улан-Удэ, , 16:13 — REGNUM Саадат Далгатова потерпела поражение в полуфинальном поединке чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ. В весовой категории до 69 кг она встречалась с Бусеназ Сурменели из Турции.

Нокдаун турецкой спортсменки в бою с Далгатовой на ЧМ-2019 Федерация бокса России rusboxing.ru

По итогам упорного боя, в ходе которой рефери на ринге отсчитал турецкой спортсменке нокдаун, судьи раздельным решением (3:2) отдали победу Сурменели. Таким образом, россиянка покидает чемпионат с бронзовой медалью.

В финале турчанка встретится с представительницей Китая Ян Ли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бронзу завоевала в весовой категории Екатерина Дынник. В полуфинале она проиграла китаянке Дань Доу.

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