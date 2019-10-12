Пекин, , 16:04 — REGNUM Меморандум о развитии спорта в Тульской области подписали глава субъекта Российской федерации Алексей Дюмин и председатель совета директоров автомобильного холдинга Great Wall Вэй Цзяньцзюнь, и в его рамках планируется заключение холдингом спонсорского контракта с тульским футбольным клубом «Арсенал». Об этом 12 октября сообщает официальный сайт правительства региона.

Эмблема компании Great Wall Great Wall Motors

«Меморандум — основа для двустороннего сотрудничества футбольного клуба «Арсенал» и торговой марки Haval. Планируется также заключить спонсорский контракт. Это будет способствовать развитию клуба и новым достижениям», — говорится в сообщении правительства региона.

Кроме этого, сообщается, что данный документ был подписан во время деловой поездки делегации Тульской области в Китай, проходящей с 10 по 12 октября.

Отметим, по данным пресс-службы тульского клуба, в число спонсоров «Арсенала», который выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ), входят корпорации «Ростех» и «Роснефть», а также ряд тульских предприятий.

Напомним, ранее, в июне 2019 года китайский автохолдинг Great Wall открыл в особой экономической зоне «Узловая», находящейся в Тульской области, завод для выпуска трех видов внедорожников марки Haval.