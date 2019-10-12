Сочи, Краснодарский край, , 15:52 — REGNUM Главный тренер хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Сергей Зубов покинул свой пост. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба сочинской команды.

«Руководство клуба благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Леонид Береснев.

Отметим, Сергей Зубов занимал должность главного наставника клуба «Сочи» с 2017 года и под его руководством команда дважды за это время выходила в плей-офф КХЛ. На данный момент сочинская команда занимает десятое места Западной конференции КХЛ, набрав 14 очков в шестнадцати матчах.