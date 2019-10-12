Москва, , 15:45 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал свою оценку уровню российского футбола перед матчем отборочного тура чемпионата Европы с командой Кипра.

Станислав Черчесов Екатерина Лаут

«Подождем финального свистка последнего матча. А так наш чемпионат в рейтинге шестой», — приводит слова Черчесова Sport24.

Также главный тренер футбольной сборной России отметил, что на этот вопрос можно ответить по-философски, так как сборная решает свои задачи, а футбольные клубы — свои и это при том, что в еврокубках сыграно только два матча, а кто-то уже травмирован или дисквалифицирован.

Отметим, матч восьмого тура отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года между сборными России и Кипра состоится в Никосии 13 октября и начнется в 19:00 мск