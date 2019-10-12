Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» заинтересовался молдавским защитником команды «Уфа» и национальной сборной своей страны Кэтэлином Карпом. Об этом 12 октября сообщает Prosport.ro.

По данным источника, санкт-петербургская команда может отдать за 25-летнего футболиста €3 млн.

Также уточняется, что игрок может быть приобретён для замены в составе «Зенита» аргентинского защитника клуба Эмануэля Мамману, который выбыл из-за травмы, полученной им в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургской командой «Урал».

Отметим, ранее Кэтэлин Карп отказался от игры за национальную сборную Молдавия, заявив, что там его не оценивают по достоинству, однако не исключил возможности вернуться в сборную. Его контракт с «Уфой» рассчитан до лета 2022 года.