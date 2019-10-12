Шанхай, Китай, , 15:04 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев обыграл греческого спортсмена Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче теннисного турнира серии «Мастерс», проходящем в Шанхае.

Российский спортсмен одолел грека в упорной борьбе в двух сетах со счётом 7:6(5), 7:5.

Соперники провели на корте 1 час 36 минут. За это время Медведев, являющийся четвертой ракеткой мира, 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать 2 брейк-пойнта. Его соперник, занимающий седьмую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 9 раз подал навылет, 3 раза ошибся при подаче и реализовал один брейк.

Счет личных встреч теннисистов вырос в пользу Медведева и составляет 5−0.

Отметим, соперником Даниила Медведева в финале турнира «Мастерс» в Шанхае станет победитель противостояния между представителем Германии Александром Зверевым и итальянцем Маттео Берреттини.