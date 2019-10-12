Томск, , 14:49 — REGNUM Футбольный клуб «Томь» и калининградская команда «Балтика» не смогли выявить победителя в матче семнадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра состоялась на поле томского стадиона «Труд» и закончилась с ничейным счетом 0:0.

При этом в матче было показано 10 желтых карточек. Шесть из них пришлись на долю игроков «Балтики», остальные четыре были показаны футболистам «Томи».

Отметим, по итогам встречи в активе «Балтики» стало 26 очков, что позволило команде занять шестое место турнирной таблицы ФНЛ. В активе клуба «Томь» 25 очков и девятая позиция.