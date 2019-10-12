Ростов-на-Дону, , 14:46 — REGNUM Норвежский полузащитник футбольного клуба «Ростов» Матиас Норманн, которым интересуются клубы «Манчестер Юнайтед», «Севилья» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур», заявил, что он не намерен покидать Россиию.

«Сейчас нет причин, по которым я должен покинуть «Ростов». Это фантастический клуб, здесь собраны хорошие игроки и, что немаловажно, замечательный тренер», — приводит слова 23-летнего футболиста Nettavisen, который также отметил, что он чувствует себя хорошо и подчеркнул, что это не шутка.

Также игрок рассказал, что ему нравится то место, где он живет в настоящее время и заявил, что если «Ростов» продолжит в том же духе, то, вероятно, сможет побороться за место в Лиге чемпионом или Лиге Европы.

Отметим, Матиас Норманн пришел в «Ростов» из команды «Брайтон Энд Хоув Альбион» зимой 2018 года за €1,7 млн трансферных. В нынешнем сезоне сыграл в 11 матчах Российской Премьер-лиги и отметился в них 1 голом и 3 результативными передачами.