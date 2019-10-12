Москва, , 14:46 — REGNUM Футбольный московский клуб «Торпедо» обыграл другую московскую команду «Спартак-2» в матче семнадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Александр Дайнека. Вратарь. 1934

Игра прошла на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве и закончилась в пользу «Торпедо» со счетом 3:2.

В составе победителей голами отличились защитник Илья Самошников (55-я минута), удачно реализовавший пенальти форвард Игорь Лебеденко (73-я) и защитник Максим Максимов (85-я), принесший клубу победу.

У их оппонентов отличились открывший в матче счет нападающий Александр Руденко (35-я) и хавбек Пётр Володкин (70-я).

Отметим, по итогам матча «Торпедо» имеет в активе 43 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак-2» с 17 очками на четырнадцатом месте.