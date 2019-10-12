Лондон, , 14:22 — REGNUM Испанский голкипер лондонского футбольного клуба «Челси» Кепа Аррисабалага признался, что он был бы не против возвращения в команду из Бильбао «Атлетик», воспитанником которой он явлется. Он заявил об этом 12 октября в интервью изданию El Chiringuito.

«Конечно, я хотел бы вернуться в «Атлетик», — заявил 25-летний футболист и добавил, что он не знает, как и когда это произойдет, однако у него отличные воспоминания о команде.

Отметим, в нынешнем сезоне Кепа Аррисабалага провел 8 матчей за свой клуб, ни в одном из них, не сыграв на ноль и пропуская в среднем по 1,75 голов за матч.