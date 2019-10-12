Манчестер, Великобритания, , 13:32 — REGNUM Сенегальский защитник футбольного клуба «Наполи» и национальной сборной своей страны Калиду Кулибали попал в сферу интересов команды «Манчестер Юнайтед». Об этом 12 октября сообщает Mirror.

По данным издания, 28-летний футболист является приоритетной трансферной целью манчестерского клуба, которая хочет с его помощью провести серьёзное усиление линии обороны.

Отметим, Калиду Кулибали перешёл в клуб «Наполи» из «Генка» в 2014 году. В новом сезоне сыграл в 5 матчах за свой клуб и не смог в них отметиться никакими результативными действиями.