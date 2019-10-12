Ярославль, , 13:14 — REGNUM Бывший нападающий «Оттавы Сенаторз» Магнус Пааярви подписал контракт с «Локомотивом Ярославль», на данный момент неудачно выступающим в рамках регулярного чемпионата КХЛ. О сделке между игроком и российским клубом в своем твиттере сообщил журналист Юхан Рюландер.

Отметим, что шведский нападающий еще не имел игровой практики в этом сезоне. В прошлом сезоне Пааярви принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ, защищав цвета канадской команды «Оттава Сенаторз». Нападающий отличился 19 (11+8) результативными баллами при показателе полезности «-14», проводя в среднем на площадке около 13 с половиной минут за матч.

Напомним, что игрок ранее также выступал за «Эдмонтон Ойлерз» и «Сент-Луис Блюз». Всего в НХЛ Магнус Пааярви провел 467 матчей и набрал 124 (62+62) очка при отрицательным показателе полезности «-54».

На данный момент подписание игрока такого уровня может помочь ярославскому «Локомотиву» справиться с испытываемыми трудностями в регулярном чемпионате КХЛ, в рамках которого за 15 матчей команда набрала лишь 12 очков и расположилась на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции.